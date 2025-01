Pronostic Dortmund Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer enchaîne à Dortmund ?

La Bundesliga reprend ce vendredi avec une très belle affiche dans le cadre de la 16e journée de Bundesliga : le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Si les Marsupiaux ont épaté l’Europe en se hissant en finale de la dernière Ligue des champions, le BvB a opéré plusieurs changements cet été avec l’arrivée de Nuri Şahin à la tête du club. À mi-parcours, le bilan est décevant puisque Dortmund est seulement en 6e position avec 11 points de retard sur le Bayern et 7 sur son adversaire du soir, le Bayer. Après avoir été tenu en échec à 3 reprises par le Bayern, Gladbach et Hoffenheim, Dortmund s’est repris lors de la dernière journée en dominant Wolfsbourg (1-3) malgré l’expulsion de Gross. L’ancien milieu de Brighton sera donc absent pour la réception du Bayer. Dans cette période de transferts, le BvB fait face à l’intérêt d’Aston Villa pour Malen. Avec 6 buts, Guirassy reste le meilleur buteur de son équipe et peut compter sur un Brandt en grande forme.

En face, le Bayer a tout simplement été impressionnant l’an passé en restant invaincu sur le plan national et en remportant la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. De plus, Leverkusen s’est hissé en finale de la Ligue Europa où il s’est incliné contre l’Atalanta Bergame. Après une entame poussive cette saison, la bande de Xabi Alonso a terminé très fort l’année civile avec 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues. Les partenaires de Xhaka ont surclassé Fribourg (5-1) lors de la dernière journée dans une rencontre où Wirtz et Schick ont brillé. La pépite du foot allemand a marqué une fois, mais a délivré 3 passes décisives, tandis que le Tchèque a inscrit un triplé. Lors de la trêve, le Bayer a disputé une rencontre amicale face à Oberhausen (2-0), match auquel n’a pas participé Boniface toujours blessé. Sur une excellente dynamique, Leverkusen devrait réaliser une très belle opération sur la pelouse d’un Dortmund pas au mieux. Un festival de buts entre deux équipes très offensives est attendu.

