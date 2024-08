Ivan Perišić va déjà quitter le Hajduk Split

Hajduk pschitt.

Revenu dans la ville de sa naissance et son club de formation en janvier dernier, Ivan Perišić est déjà sur reparti. L’international croate de 35 ans n’aura joué que sept petits matchs de championnat croate, faisant une croix sur les prétentions salariales qu’il avait connues à Tottenham, l’Inter ou le Bayern Munich.

« Nous regrettons que se soit installée une ambiance pouvant avoir un impact extrêmement négatif sur le club, mais surtout sur Ivan et sa famille, qui ont subi injustement de nombreux désagréments, a déclaré le directeur sportif du club Nikola Kalinić en conférence de presse. Dès le premier jour, on pensait qu’Ivan resterait probablement jusqu’à la fin de l’été. Malheureusement, ces derniers jours, il y a eu des désaccords qui ont abouti à une séparation à l’amiable, et les deux parties ont conclu que notre coopération n’irait pas plus loin. Dans les prochains jours, nous déciderons si la séparation prendra la forme d’un transfert ou d’une résiliation mutuelle du contrat. » Une décision que son entraîneur Gennaro Gattuso avait confirmée le week-end dernier. Selon des médias croates, l’ancien homme dur de l’OM aurait mis de côté l’ailier gauche à cause de soucis disciplinaires.

