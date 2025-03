Gattuso : « La cortisone m'aide à me battre »

L’autre combat de Gattuso.

Atteint depuis une quinzaine d’année d’une myasthénie, maladie auto-immune qui se caractérise par une faiblesse et une fatigabilité excessive des muscles, Gennaro Gattuso s’est confié au média italien VivoAzzurro sur son quotidien qui a nettement évolué depuis l’arrivée de cette maladie : « Des milliers de personnes me sollicitent et me demandent comment je parviens à avoir autant d’énergie malgré ma maladie. La cortisone m’aide à me battre. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai renoncé à des choses que j’aimais, comme un verre de vin. »

Si la maladie, qui ne possède pour le moment aucun traitement curatif, peut toucher plusieurs parties du corps, chez l’actuel coach de l’Hajduk Split c’est notamment ses yeux qui sont touchés. Pas le plus simple lorsque l’on doit recadrer ses joueurs sur un terrain de football : « Quand la diplopie apparaît et que je vois double, ce n’est pas facile, mais je crois toujours que je suis plus fort que la maladie. »

Et personne n’a envie de se battre avec Gattuso. Pas même une maladie auto-immune.

