L’OL s’embarque dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine

Jean-Michel Aulas peut au moins se targuer de n’avoir participé à aucune guerre.

Ce mercredi, l’Olympique lyonnais a vendu Camilo – l’un des coups de cœur de Juninho, qui n’aura disputé aucune rencontre avec le groupe professionnel – à l’Akhmat Grozny, en Russie. Prêté à Molenbeek la saison dernière sans convaincre davantage, le Brésilien de 24 ans était arrivé à l’OL à l’été 2019. Mais si ce départ peut être vu comme une bonne affaire comptable (Lyon récupérera 20% en cas de futur transfert), il plonge le club dans une nouvelle polémique. Le club ukrainien du Karpaty Lviv a en effet chargé celui de John Textor dans un communiqué cinglant.

Le Karpaty reproche ainsi à l’OL de faire affaire avec une institution tchétchène dont le président, Magomed Daudov, soutient ouvertement la Russie. Daudov serait d’ailleurs un proche de Ramzan Kadyrov, ancien président du club, aujourd’hui à la tête de la République de Tchétchénie, et dont le père, Akhmad, a également dirigé le club puis le pays. « Vous avez conclu un accord avec le jouet de Kadyrov, un collaborateur pro-Kremlin qui a facilité la terreur et le génocide. Vous avez légalisé la terreur, le génocide et l’occupation de deux pays : l’Ukraine et la République tchétchène d’Itchkérie », peut-on lire dans le communiqué.

From green lions to french lions:

You made a deal with kadyrov's toy, a pro-Kremlin collaborator who facilitated terror and genocide.

You legalized terror, genocide and occupation of two countries: Ukraine and Chechen Republic of Ichkeria.

Bloody rubles are still money, @OL ? https://t.co/WjjXa7EMb8

— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 10, 2023