Jean-Michel Aulas répond aux dirigeants lyonnais et défend son bilan

Piqué dans son orgueil.

Jean-Michel Aulas ne semble toujours pas avoir digéré son éviction de l’Olympique lyonnais par l’homme d’affaires américain John Textor survenue en mai dernier. S’il avait été discret depuis son départ de la présidence, la récente interview de Santiago Cucci, président exécutif, accordée à L’Équipe l’a fait sortir de ses gonds. « Nous avons envie que Jean-Michel pousse à nos côtés (…) Même si nous avons changé notre approche, nous devons faire avec ce qu’il nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela », a expliqué celui qui n’est arrivé dans l’organigramme rhodanien que récemment.

Jean-Michel Aulas, qui a pris les rênes du club en 1987, n’a pas apprécié cette sortie et l’a rapidement fait savoir sur les réseaux sociaux, son outil de communication favori. « Un petit peu de respect s’il vous plaît : 76 titres avec les équipes de notre Olympique lyonnais », a d’abord demandé l’ancien président. Loin d’être envoyé dans les cordes, il n’a pas manqué l’occasion de rappeler qu’il fait encore partie des meubles et qu’il ne sera pas simple de le déloger : « J’adorerais vous aider, car avec 9% du capital, je reste le deuxième actionnaire d’OL Groupe et j’ai encore plus que quiconque intérêt à ce que les résultats très bons. Allez l’OL. »

@OL @OLfeminin : un petit peu de respect svp:76 titres avec les équipes de notre Olympique Lyonnais.J’adorerais vous aider car avec 9% du capital je reste le 2 ème actionnaire du Groupe côté OLG et j’ai encore+que quiconque intérêt à ce que les résultats très bons:Allez l’OL❤️💙 pic.twitter.com/3CQxmsmhT4 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 26, 2023

John Textor et ses alliés ne sont pas les bienvenus à Saint-Tropez, lieu habituel des virées estivales de Jean-Michel Aulas.

