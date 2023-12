Le coach des Barcelonaises annonce son départ

Jonatan Giraldez veut reprendre goût à la compétition.

Après deux années passées au sein de la section féminine du FC Barcelone, Jonatan Giraldez a annoncé quitter son poste d’entraîneur principal à la fin de la saison. Au terme de deux saisons en tant qu’entraîneur principal, son palmarès au club est bluffant. Le seul point noir de sa carrière de manager est une finale de Ligue des Champions perdue à la fin de la saison 2021-2022, c’est dire la domination du FC Barcelone au cours de son mandat. Deux fois championne d’Espagne, deux fois championnes de la Supercoupe d’Espagne et donc une fois championnes d’Europe, l’armoire à trophées s’est remplie à vitesse grand V.

L’entraîneur des championnes d’Europe et d’Espagne en titre entend quand même mener à bien sa fin de saison en remportant un nouveau trophée continental et un nouveau titre sur la scène domestique. Attendu aux États-Unis la saison prochaine, l’entraîneur espagnol souhaite conquérir un nouveau territoire après avoir dominé de la tête et des pieds l’Espagne.

