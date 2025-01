Best of des buts amateurs du week-end !

Nouvelle année, mais on ne change pas les habitudes, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Carhaix DC vs ENTS De La Mignonne

Et hop là, c’est cadeau. Le joueur de l’ENTS est généreux et a pensé à offrir un cadeau au gardien adverse avant la trêve hivernale. Il lui envoie un magnifique lob qu’il n’oubliera pas de sitôt.

2/ FLEAC ES vs FC Saint Fraigne

Désormais habitué à être dans nos compilations, l’ES Fleac a cette fois-ci eu le droit à une offrande de son adversaire du jour, le FC Saint Fraigne. Lors d’une contre-attaque, le défenseur adverse a sûrement réalisé un de ses rêves cachés : jouer pour Fleac. Il inscrit un CSC monumental, impossible de décrire ce qu’il s’est passé, la vidéo parlera d’elle-même.

3/ Le Taillan AS vs FC Alliance du Moron

Le numéro 9 que tous les coachs aimeraient avoir. Lancé en profondeur, le joueur de l’AS Taillan fait preuve d’altruisme absolu après avoir effacé son vis-à-vis, servant son coéquipier sur un plateau. Au passage, big up au défenseur qui a tenté de sauver son équipe en effectuant une tête plongeante.

4/ USSA Vertou vs La Bazoge FC

Si vous voulez savoir ce qu’est un baller, il vous suffit de regarder le petit numéro 5 de Vertou. À l’aise techniquement, il efface son adversaire sans forcer avant d’offrir, en bon maestro, un but à son coéquipier.

5/ Cauderan AGJA vs Stade bordelais PTT

Aux grands joueurs les grandes rencontres. Le numéro 10 du Stade bordelais sort le grand jeu lors d’un tour de Coupe de Gironde. Conscient du numéro qu’il a dans le dos, il effectue un rush solitaire de folie depuis l’aile droite, avant de crucifier le gardien adverse.

Voici pourquoi Saint-Étienne joue l’Europe