Alexis Sánchez ralentit le mercato de l’OM

Alexis Sánchez, arrivé en début de saison dernière à l’Olympique de Marseille, est désormais libre de tout contrat depuis le 1er juillet, au plus grand désarroi des Phocéens. Le club lui a déjà proposé une offre de prolongation d’une saison avec un salaire de trois millions d’euros net il y a maintenant un mois, laissée sans réponse par le joueur de 34 ans. En effet, Sánchez s’en est allé au Chili, dans le petit village de Tocopilla, pour des vacances bien méritées et n’a plus donné de nouvelles à ses dirigeants depuis. Chose qui énerve de l’autre côté de l’Atlantique où les Marseillais sont en rogne et sont dans l’expectative pour se pencher sur leur mercato offensif qui prendra forcément une couleur différente en fonction de la décision du Nino Maravilla. Pour le moment, l’OM n’a réussi qu’à appâter le milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia et un nouvel entraîneur, Marcelino.

