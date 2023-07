Renan Lodi a choisi la Canebière

Assurer ses arrières.

L’arrivée de Marcelino du côté de l’OM est marqué par une envie de nouveauté et de changement dans l’effectif marseillais. Après Kondogbia, c’est au tour de Renan Lodi d’arriver dans la cité phocéenne. Le latéral gauche de 25 ans arrive tout droit de l’Atlético de Madrid où il aura joué trois saisons avant de s’envoler pour Nottingham Forest en prêt. Une saison pendant laquelle il a joué 28 matchs et a été aligné dans le onze de départ à 26 reprises. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2026 avec les Colchoneros, l’OM aurait déboursé environ 13 millions d’euros pour s’offrir les services du Brésilien pour cinq saisons. Voilà un bon moyen de renforcer la ligne arrière des Olympiens qui ont souvent péché dans ce domaine la saison passée et de remplacer Sead Kolašinac qui vient de s’engager avec l’Atalanta.

💥 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 🌊 Arrivé en provenance de l’Atletico Madrid, l’arrière gauche 🇧🇷 rejoint l’#OdysséeMassalia 🏛🔵⚪️ pic.twitter.com/iVVcdwmePu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 14, 2023

En espérant qu’il soit meilleur de la tête que son prédécesseur.

