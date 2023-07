Sead Kolašinac quitte l’OM pour l’Italie

Aussitôt parti, aussitôt ailleurs.

Ce jeudi, Sead Kolašinac a publié un message d’adieu à l’Olympique de Marseille et à ses supporters. « Chers employés, fans, joueurs de l’OM et tous ceux qui ont contribué à ce que je me sente bien dans ce grand club : Merci pour ces moments inoubliables et ces expériences ! Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir ! Merci beaucoup », a communiqué le défenseur. Quelques minutes plus tard, l’Atalanta Bergame a, de son côté, officialisé l’arrivée du Tank, libre de tout contrat. dans ses rangs.

Arrivé d’Arsenal en janvier 2022, le Bosnien a connu différents rôles : défenseur central, latéral ou encore piston dans une défense à cinq. En 47 matchs de Ligue 1, sous les ordres de Jorge Sampaoli puis d’Igor Tudor, il aura inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Seul couac, sa tête hors du cadre face à Tottenham lors du dernier match de groupe de Ligue des champions, coûtant une qualification en huitièmes de finale.

Avis aux Bergamasques : attention au tank !

Venez, on fait le top 10 des pires transferts de l'OM depuis 2000 !