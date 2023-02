Hervin Ongenda continue son road trip

Ongenda plus fiable encore que le guide du routard roumain.

Hervin Ongenda a signé avec le Rapid Bucarest, ce mercredi. Il s’agit là de sa deuxième expérience dans le championnat roumain, après un premier passage à Botoșani entre 2018 et 2022. Il retrouvera donc un championnat qu’il connaît bien, après une expérience mitigée à l’Apollon Limassol (Chypre), où il n’aura disputé que treize matchs cette saison. Actuel quatrième du championnat roumain, le Rapid est à sept points du leader, le Farul Constanta de Gheorghe Hagi.

Une belle opération s’il détient un compte Miles. Effectivement, le Rapid est le 673e club (bon ok, le huitième, et c’est déjà pas mal) qui aura le plaisir de profiter de l’attaquant français de 27 ans formé au PSG et qui avait eu du mal à transformer l’essai dans la capitale lors de son passage en pro. Mais bon, il voit du pays et prend sans doute beaucoup de plaisir à multiplier les expériences sportives. C’est aussi ça, la vie de footballeur.