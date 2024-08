Après trois mois chaotiques, Neil Lennon, coach légendaire du Celtic, quitte le Rapid Bucarest

Il a raté le Buca-test.

À 53 ans, Neil Lennon a déjà pas mal roulé sa bosse. L’ancien joueur du Celtic, devenu ensuite entraîneur, a remporté quatre championnats et trois coupes d’Écosse lors de ses deux passages sur le banc du club de Glasgow. Mais après son départ du Celtic en 2021, Neil Lennon n’a pas hésité à quitter son île pour découvrir le reste de l’Europe, notamment en allant entraîner Omónia Nicosie, à Chypre. Et cette année, le tacticien nord-irlandais a encore voulu changer d’air, en prenant les rênes du Rapid Bucarest, en Roumanie.

Le problème, c’est que son passage dans la patrie de Gheorghe Hagi s’est rapidement transformé en calvaire. Sur les six matchs de championnat disputés cette saison, le triple champion de Roumanie n’en a gagné aucun, et pointe à la douzième place du classement (sur 16), malgré le recrutement de douze nouveaux joueurs sur cette période. Et pour rajouter un peu de piment, Lennon a été accusé fin juillet par un journaliste roumain d’avoir uriné en plein entraînement sur la pelouse, devant ses joueurs, après une soirée alcoolisée, chose que l’intéressé a toujours nié.

Ce contexte chaotique a poussé la presse locale à constamment demander à Lennon s’il voulait démissionner, chose que le coach britannique a toujours refusé de faire… Mardi soir, où le Rapid a pris la décision à sa place, en le virant et en nommant quarante minutes après son successeeur, le Roumain Marius Șumudică, déjà passé sur banc du club entre 2020 et 2021.

Pour se consoler, Lennon peut toujours écouter les classiques de son homonyme.

