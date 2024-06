Le récap du jour : marée jaune et bowling break

La phase de poules de l’Euro s’est conclue en beauté et en surprise. Dans le groupe E, la Roumanie et sa « Génération de cœur » trône en tête du groupe E, après un nul animé face à la Slovaquie (1-1), gagnant ainsi le droit d’affronter… les Pays-Bas – troisièmes de la poule des Bleus – en huitièmes de finale. Les potes de Marek Hamšík – qui a dû vibrer devant sa télévision – terminent eux aussi troisièmes et auront à charge de sortir les Anglais de la compétition. Qualifiée par un trou de souris, la Belgique termine deuxième de ce même groupe malgré une purge artistique face à l’Ukraine (0-0). L’équipe de France l’attend à Düsseldorf, pour un remake de la demi-finale du Mondial 2018. Dans le groupe F, c’est une Géorgie euphorique qui a scalpé les « coiffeurs » du Portugal (2-0), pour s’offrir un duel de prestige face à l’Espagne au prochain tour, laissant ainsi à quai la Hongrie (qui, avec ses trois points dans le groupe A, espérait figurer parmi les meilleurs troisièmes). Dans le même temps, la Turquie a encore fait le spectacle à sa manière pour venir à bout d’une Tchéquie ultra décevante (2-1) et rester solide deuxième de la poule. Un duel face à l’Autriche se profile pour les Turcs, tandis que le Portugal fera face au piège slovène.

Véritable pitbull dans l’entrejeu de Willy Sagnol, le milieu de terrain de Levante a rendu fou le Portugal avec son activité, son sens du sacrifice et ses récupérations, pour confirmer son excellent tournoi : 18 duels gagnés, 26 ballons grattés, dribblé une seule fois par un vis-à-vis, 94% de passes réussies. 24 ans, qui en veut ?

Vainqueur du groupe E, la Roumanie peut compter sur une diaspora au diapason dans les stades allemands. Avec plus d’un million de Roumains outre-Rhin, les Slovaques n’avaient aucune chance de gagner la bataille des tribunes, ce mercredi. Comme depuis le début de l’Euro, après Munich et Cologne, c’est Francfort qui s’est paré de jaune tout au long de la journée, avant d’exulter au moment de la qualification acquise par les Tricolorii.

Encore buteur sur penalty face au Portugal, pour accroître l’avance de la Géorgie et la guider vers une qualification historique pour son tout premier Euro, Georges Mikautadze en est désormais à trois pions en trois rencontres et domine le classement des buteurs à l’issue de la phase de poules. Il est aussi le premier joueur depuis Gareth Bale (à l’Euro 2016 en France) à être décisif lors de chacun de ses trois premiers matchs à l’Euro. La Ligue 2 (pour encore combien de temps ?) domine le continent.

3 – Georges Mikautadze is the first player to score or assist in each of his first three games at the UEFA European Championship since Gareth Bale for Wales in 2016. Stage. #EURO2024 pic.twitter.com/4f1DAydJV5

— OptaJohan (@OptaJohan) June 26, 2024