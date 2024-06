On vous présente le tableau final de l’Euro 2024

Demandez le programme.

La sensation géorgienne a pris de court l’équipe bis du Portugal et la Turquie s’est imposée sur le fil contre une Tchéquie réduite à dix. Ainsi, le tableau final des huitièmes de finale se voit chamboulé par rapport aux prévisions du début de journée, mais il est bel et bien définitif. En cas de victoire face à la Belgique, les Bleus pourraient retrouver le Portugal en quarts de finale :

🚨🇪🇺 All set for Euro 2024 round of 16!

Who’s gonna win the Cup? 🏆👀 pic.twitter.com/KSOjR78oLy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024