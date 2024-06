La Slovaquie et la Roumanie se qualifient ensemble

Dans un duel vivant et animé (1-1), au grand dam des sceptiques, la Slovaquie et la Roumanie rallient les huitièmes de finale de l'Euro, pour y défier respectivement l'Espagne et la Slovénie. Pour la première fois depuis 24 ans, la Roumanie retrouve la phase à élimination directe.

Slovaquie 1-1 Roumanie

Buts : Duda (24e) pour la Repre // R. Marin (37e) pour les Tricolorii

Sous une chaleur étouffante, puis une pluie apocalyptique, la Slovaquie et la Roumanie ont fêté ensemble leur qualification commune pour la phase à élimination directe, avec un match nul vivant (1-1), à la Frankfurt Arena. Beaucoup craignaient que l’enjeu ne tuent le jeu dans la capitale économique de l’Allemagne – Slovaques et Roumains étant assurés de la qualification pour les huitièmes de finale avec un match nul –, il n’en a rien été. La Roumanie aura une chance historique de jouer les quarts de finale en défiant la Slovénie, alors que la Slovaquie devra faire craquer la flamboyante Espagne, au tour suivant.

Une belle bataille

Au coup d’envoi, les Slovaques tentent d’emblée de mettre la pression sur les buts de Florin Niță, les Roumains paniquent un peu mais s’en sortent. Après quelques corners de la Repre, les Tricolorii piquent en premier par Andrei Rațiu sur le côté gauche de la surface, mais son ballon enveloppé est repoussé par Martin Dúbravka ; à la retombée, la minasse de Ianis Hagi – titulaire avec le numéro 10 de son père sur le dos – s’envole dans le ciel de Francfort (11e). Sur un coup franc très lointain, à 30 mètres, Răzvan Marin frappe en force du cou-de-pied, juste à côté de la cage (13e). À la suite d’une faute de Radu Drăgușin, un frisson parcourt toutefois l’arrière-garde roumaine, mais ni Dávid Hancko ni Milan Škriniar ne parviennent à dévier ce qui ressemblait à une balle de but (22e). Ce n’est que partie remise : sur une transversale au cordeau de Juraj Kucka, Ondrej Duda place une tête croisée au milieu d’une défense centrale absente (1-0, 24e) pour lancer le match. Sur une récupération plein axe, Rațiu vise Dúbravka mais la vraie réplique est initiée par Ianis Hagi. Côté droit, le milieu offensif, préféré à Dennis Man sur le flanc droit, envoie un crochet extérieur aux abords de la surface et obtient un penalty. Le rendu ? Une patate dans la lucarne gauche, signée Răzvan Marin, pour son second pion de l’Euro (1-1, 37e). Pas mal pour une équipe qui n’avait transformé que 3 de ses 9 derniers penaltys. Ce premier acte animé se termine par une grosse situation en transition pour Denis Drăguș, mais sa tentative enveloppée pied droit est complètement manquée (43e), malgré une situation de surnombre.

Au retour des vestiaires, les Slovaques sont tout aussi bien organisés et les Roumains prêts à exploiter la moindre faille. Dans un angle fermé, Lukáš Haraslín sollicite Niță, qui capte en deux temps (52e). De l’autre côté du terrain, devant la surface, Răzvan Marin menace à nouveau Dúbravka, qui repousse tant bien que mal sur sa droite (61e). La tentative lobée de Drăguș, dans la foulée, frôle l’arête. D’un but à l’autre, Niță s’interpose du pied gauche sur une frappe puissante de David Strelec (64e). Un ultime arrêt salvateur, avec une fin de match en gestion de part et d’autre, qui offre aux Tricolorii, la première place du groupe devant une triste Belgique. Ils sont fous, ces Roumains !

Slovaquie (4-3-3) : Dúbravka – Pekarík (Gyömbér, 90e+2), Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (Bero, 90e+2) – Schranz (Ďuriš 78e), Strelec (Boženík, 70e), Haraslín (Suslov, 70e). Sélectionneur : Francesco Calzona.

Roumanie (4-3-3) : Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin (Rus, 86e), M. Marin, Stanciu – I. Hagi (Man, 66e), Drăguș (Pușcaș, 67e), Coman (Sorescu, 58e). Sélectionneur : Edward Iordănescu.