Pronostic Slovaquie Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro

La phase de poules de l’Euro 2024 prend fin ce mercredi avec l’épilogue des groupes E et F. Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez. Et nous, on vous donne nos pronostics Slovaquie Roumanie !

10€ sans déposer + 100€ sur votre 1er pari pour parier sur Slovaquie Roumanie

Le bonus Unibet est actuellement de 10€ sans déposer + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, Unibet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Unibet avec le code SOFOOT.

Nos pronostics Slovaquie Roumanie

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score exact : Victoire Roumanie 0-1 » est coté à 8,50 chez Unibet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant après dépôt.

► Profitez de 110€ de bonus chez Unibet en EXCLU (dont 10€ SANS DÉPÔT) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT.

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 75€ (85€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à votre 1er pari remboursé jusqu’à 100€ après dépôt.

► Le pari « Victoire Roumanie ou Match nul » est coté à 1,33 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 133€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,35 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 135€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Dragus buteur » est coté à 5,05 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 505€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

La Slovaquie veut confirmer

La Slovaquie a une mission très simple lors de cette dernière journée de phase de poules : accrocher au moins un point. En obtenant un nul, la sélection devrait pouvoir obtenir sa place pour les 8es. Toutefois, ce groupe E est assez compliqué puisque toutes les sélections comptent le même nombre de points. La calculette devrait être de sortie ce mercredi en fin d’après-midi. Pour son entrée en lice dans cet Euro, la bande de Calzona avait réalisé un exploit en dominant la Belgique (0-1). L’ailier Schranz avait parfaitement exploité une erreur de la défense belge pour ouvrir le score. Ensuite, Dúbravka a permis à ses coéquipiers de maintenir cet avantage. Lors du deuxième match, les Slovaques sont de nouveau bien rentrés dans la partie, toujours par l’intermédiaire du joueur du Slavia Prague. Cette fois, la Slovaquie a perdu le fil de la rencontre en seconde période et a vu l’Ukraine s’imposer (2-1). Avec une différence de but neutre, la sélection slovaque serait quasiment assurée de se qualifier pour les 8es de finale en obtenant un nul.

La Roumanie surprend

La Roumanie est arrivée à cet Euro en pleine confiance. En effet, la sélection des Carpates avait réalisé des éliminatoires intéressantes au cours desquels elle avait fini première de son groupe devant la Suisse. Quand on voit le parcours de la Nati dans cet Euro, la performance roumaine est à surligner. Pour son entrée en lice, la sélection roumaine a réalisé l’une des grosses surprises en surclassant l’Ukraine (3-0). Dominés, les Roumains ont su parfaitement exploiter les erreurs de leurs adversaires pour faire la différence. En revanche, la bande de Iordănescu s’est inclinée face au favori du groupe, la Belgique (2-0) lors du second match. Mal rentrée dans son match, la Roumanie a encaissé un but dès la 2e minute de jeu. Toutefois, malgré cette défaite, la sélection des Carpates est bien placée pour se qualifier puisqu’elle a seulement besoin d’un nul pour entrevoir les 8es de finale.

Du classique des 2 côtés

Pour cette rencontre décisive, Calzona devrait s’appuyer sur ses meilleurs hommes et notamment son trio du milieu de terrain. On retrouve dans ce secteur de jeu, le Napolitain Lobotka, l’expérimenté Kucka ou le Véronais Duda. Gardien de Newcastle, Dúbravka avait réalisé une masterclass contre la Belgique et n’a rien pu faire face à l’Ukraine. Pour le protéger, on retrouvera le capitaine de cette sélection, le Parisien Škriniar. Offensivement, Schranz s’est illustré en inscrivant les 2 buts de son équipe durant ce tournoi. En face, Iordănescu compte sur son capitaine Stanciu, très bon lors des 2 dernières rencontres. À ses côtés, on retrouve des éléments moins connus comme Marin, Man, Dragus ou Ratiu. Défenseur de Tottenham, Drăgușin réalise un très bon Euro et sera de nouveau le leader de la défense roumaine.

Les compositions probables pour ce Slovaquie – Roumanie :

Slovaquie : Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin.

Roumanie : Nita – Ratiu, Drăgușin, Burca, Bancu – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila – Dragus.

La Roumanie arrache sa qualification

Avant cette rencontre, la Roumanie est mieux placée pour entrevoir les 8es de finale, en raison de sa différence de buts légèrement favorable. Auteur de bonnes entames, la sélection slovaque va vouloir rapidement se mettre dans les meilleures dispositions pour viser les 8es de finale. De son côté, la Roumanie a surpris lors de cet Euro en pratiquant un jeu très plaisant. Régulièrement dominée, la sélection roumaine se montre très performante dans son jeu de transition pour se projeter rapidement vers l’avant. Nous voyons l’équipe roumaine légèrement favorite de cette rencontre.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Slovaquie Roumanie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Slovaquie Roumanie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Slovaquie Roumanie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Slovaquie Roumanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Cotes Slovaquie Roumanie : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024