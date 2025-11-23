S’abonner au mag
  • Clausura Colombia
  • J2
  • Sante Fe-Fortaleza (3-0)

La performance monstrueuse d'Hugo Rodallega à 40 ans

Le 25 juillet dernier, Hugo Rodallega a fêté sa 40e bougie.

De quoi se sentir vieux ? Que dalle : toujours en activité à la pointe de l’attaque de Sante Fe, le bonhomme continue de faire le bonheur de son équipe. Ce samedi, l’avant-centre a ainsi marqué les trois buts de la rencontre qui opposait son club à Fortaleza à l’occasion de la deuxième journée du tournoi de clôture du championnat de Colombie.

Un triplé retentissant inscrit à dix contre onze (suite à l’expulsion d’Elvis Perlaza peu après la pause, en raison de deux cartons jaunes récoltés en une poignée de secondes) dans la dernière demi-heure de la partie, avec deux penalties… et surtout une brutale reprise de volée envoyée de 40 mètres, à la 70e minute du match.

À 39 ans, Hugo Rodallega offre un titre de champion à Santa Fe

