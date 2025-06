À 39 ans, Hugo Rodallega offre un titre de champion à Santa Fe

Rodallega-lope toujours.

Quarante-trois fois sélectionné avec les Cafeteros, Hugo Rodallega fait trembler la Colombie une dernière fois. Connu en Europe pour ses passages à Wigan et Fulham au début des années 2010, l’attaquant aura par la suite baroudé en Turquie, avant de revenir en Amérique du Sud. Il y a deux ans, le natif de Candelaria a effectué un retour au pays, direction l’Independiente Santa Fe.

L’attente d’un titre depuis neuf ans

À la recherche d’un nouveau titre depuis neuf ans, Los Cardenales ont pu toucher à ce rêve dans la nuit du 29 juin. En finale d’Apertura (championnat d’ouverture), Santa Fe affrontait l’Independiente Medellín, club aussi en quête de titre depuis 2016. Tandis que le match aller se terminait par un 0-0 inintéressant au possible, tout s’est décanté au retour. Alors que les deux équipes se sont rendu coup pour coup, Hugo Rodallega va surgir de nulle part.

Boitant et en pleurs depuis quelques minutes, le vétéran va jeter ses dernières forces dans la bataille. Voyant le gros effort d’Edwar López côté droit, le numéro 11 va faire un dernier appel dans la surface pour marquer ce qui sera le but du titre. Sorti dans la foulée, Rodallega offre ainsi le dixième titre de champion de Colombie de l’histoire du club. Le deuxième plus gros club de Bogota retourne en Copa Libertadores, ce qui n’était pas arrivé depuis 2021.

🔸 78. dakika: Hugo Rodallega, yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşları içinde. 🔸 79. dakika: Hugo Rodallega, Primera A şampiyonluğunu getiren golü attı. pic.twitter.com/cMf6UCo1hs — De Marke Sports (@demarkesports) June 30, 2025

Un scénario digne d’Olive et Tom.

