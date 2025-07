Décès de Peter Rufai, illustre portier du Nigeria

Le foot portugais pleure Diogo Jota, le foot nigérian pleure Peter Rufai.

Le légendaire gardien des Super Eagles s’est éteint ce jeudi à l’âge de 61 ans. « Dodo Mayana » (65 sélections… et un but, sur penalty lors d’un match face à l’Éthiopie en 1993) avait disputé deux Coupes du monde avec son pays, et était dans la cage lors du sacre à la Coupe d’Afrique des nations 1994 (victoire en finale face à la Zambie, 2-1), avec Jay-Jay Okocha et Emmanuel Amunike notamment. En club, Rufai était passé par la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne (quelques matchs au Hércules de Alicante et au Deportivo La Corogne), avec notamment plusieurs saisons au SC Farence (1994-1997).

Il avait mis fin à sa carrière en 2000.

