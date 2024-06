Laurent Nicollin pose ses conditions pour les JO 2024

Les conditions de Nicollin.

Dans un entretien accordé au journal local Midi Libre, le président du Montpellier Hérault SC s’est montré ferme quant à la disponibilité de son club à pouvoir libérer des joueurs en vue du tournoi olympique de Paris 2024. « Il est hors de question que deux joueurs partent aux JO. Je ne vais pas être le seul club à laisser partir deux joueurs », a confié Laurent Nicollin. Pour le moment, seul le milieu de terrain Joris Chotard a été convoqué par Thierry Henry, mais d’autres joueurs seraient susceptibles d’être appelés en fonction des absents.

Dans une interview donnée à So Foot fin mai, le milieu de terrain de 22 ans avait exprimé son envie de disputer la compétition avec son capitaine en club, Téji Savanier. Une éventualité qui semble désormais écartée par le patron du MHSC. « Téji n’est pas dans la préliste. Cela m’évite de discuter avec la FFF. […] Pour les JO à Tokyo, j’avais libéré Teji (Savanier), et Dimitri (Bertaud) était susceptible d’être appelé en cas de besoin. » Après Lille, Paris, et dans une certaine mesure le Stade rennais, les écuries de Ligue 1 semblent plus que jamais sceptiques à l’idée de libérer leurs joueurs pour l’équipe de France olympique.

Quelle surprise !

