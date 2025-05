Benezet remercie à sa manière Rani Assaf pour la relégation de Nîmes

« Love Nîmes hate Assaf. »

L’ancien Nîmois Nicolas Benezet a tenu à saluer à sa manière le travail de Rani Assaf, président du Nîmes Olympique depuis 2016 et actionnaire majoritaire du club avec 78% des parts depuis 2021.

Il fallait que je le félicite pour cet exploit pic.twitter.com/lCXA2tXK8a — NICO D BENEZET 👒 (@NicolasBenezet) May 9, 2025

« Le pire président de l’histoire »

Formé chez les Crocos entre 2004 et 2010, avant d’y signer professionnel et de rester trois ans supplémentaires, Nicolas Benezet a toujours eu Nîmes chevillé au corps. Revenu dans son club de cœur lors de la saison 2022-2023 avec le brassard de capitaine, il a toujours dénoncé la gouvernance Assaf, sa politique envers les ultras du club et sa volonté de faire passer le projet sportif après ses projets immobiliers. Résultat, après 88 ans d’existence, les Crocos vont jouer en National 2 pour la première fois de leur histoire la saison prochaine.

Qu’il est loin le temps des Costières remplies pour une affiche de Ligue 1.

National : Nîmes officiellement relégué en National 2, Le Mans et Boulogne continuent de se tirer la bourre pour la montée