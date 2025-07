Les Girondins de Bordeaux veulent boucler 12 recrues dans la semaine

Une recrue peut en cacher douze autres.

Les Girondins de Bordeaux veulent injecter du sang neuf à leur effectif avec 12 à 13 recrues d’ici à la fin de semaine. C’est en tout cas l’ambition affichée par le directeur sportif bordelais John Williams dans un entretien publié dans L’Équipe ce lundi. Les Girondins doivent en effet pallier une vague de départs qui a vu dix de leurs joueurs, dont Andy Carroll, quitter le club en fin de saison.

Matthieu Villette est bordelais ! 💙🤍 Deuxième meilleur buteur de la poule B l'an dernier, cet attaquant âgé de 24 ans débarque en provenance de @LaRocheVF. Bienvenue Matthieu 🤝 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 25, 2025

Le renouvellement de « 75 à 80 % » de l’effectif, annoncé par Gérard Lopez dans Sud-Ouest et entamé avec la signature de Matthieu Villette, devrait continuer ce lundi avec l’arrivée de six joueurs : Guillaume Odru, Abou Ba, Steve Shamal, Royce Openda, Ludéric Etonde et Éric Vandenabeele.

D’après John Williams, d’autres devraient suivre d’ici à quelques jours. À six semaines de la reprise du championnat en National 2, les Girondins veulent construire un effectif capable d’arracher la montée cruellement loupée en fin de saison dernière. Reste à s’occuper des indésirables dont la masse salariale pèse sur les finances du club.

Ça serait dommage de se faire (re)taper les doigts par la DNCG.

