Andy Carroll quitte les Girondins

Comment te dire adieu.

Après avoir annoncé le départ de neuf de leurs joueurs, les Girondins ont également annoncé plus tard dans la soirée le départ de leur joyau anglais, Andy Carroll. Arrivé l’été dernier en Gironde en provenance d’Amiens, l’international anglais a disputé 21 matchs en Gironde et inscrit 11 buts. Selon le communiqué du club, l’attaquant de 36 ans souhaite rentrer en Angleterre pour « se rapprocher de ses enfants ».

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝑨𝒏𝒅𝒚 💙🤍 Andy nous quitte pour se rapprocher de ses enfants. Tous les amoureux du Club te remercient chaleureusement @AndyTCarroll pour cette saison. Tu seras toujours ici chez toi. Bonne route et à bientôt ! 🫶 Plus d'informations ⤵️ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 20, 2025

Les Girondins n’ont pas hésité à saluer l’engagement et le professionnalisme du joueur : « Au-delà des statistiques, Andy a apporté son expérience, son impact physique et son professionnalisme au quotidien, dans le vestiaire comme lors des matchs importants. Hors du terrain, c’est une personnalité exceptionnelle et généreuse que les fans du club et les salariés ont eu plaisir à côtoyer. »

L’avenir des Girondins scellé le 24 juin

Ce départ s’inscrit dans une situation économique compliquée pour Bordeaux, puisque, quatrième de National 2 après une première rétrogradation et un placement en redressement judiciaire l’été dernier, le club au scapulaire saura le 24 juin si son plan de continuation est définitivement adopté par le tribunal de commerce de Bordeaux. Les dirigeants girondins seront également auditionnés par la DNCG en parallèle, pour savoir si le club, du haut de ses 144 ans, poursuivra l’aventure au quatrième échelon du football français la saison prochaine.

Reste à savoir s’il préférera désormais la chocolatine au pain au chocolat.

