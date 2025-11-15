Chancel Mbemba, les miracles du demi-Dieu congolais

Pilier et capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba continue de porter son pays sur ses épaules. Jeudi dernier, son but a offert la victoire face au Cameroun, perpétuant l’espoir de participation au prochain mondial de tout un peuple, dans lequel il est considéré comme un demi-Dieu.

Rarement la République Démocratique a joué aussi gros. Après un demi-siècle d’attente, une qualification pour la Coupe du monde 2026 n’a jamais été aussi proche. Mais le chemin n’a jamais été aussi rude. Face au Cameroun jeudi dernier, les Léopards sont parvenus à faire plier les Lions indomptables (0-1) et donner du baume au cœur à tous les 1 200 supporters congolais, qui ont fait vibrer le stade Al Barid de Rabat sous la pluie, mêlant chants, tambours et danses comme pour insuffler leur énergie à leurs héros. Pendant ce temps au centre de la défense, Chancel Mbemba a une nouvelle fois incarné l’âme de cette équipe qui espère revivre une Coupe du monde après celle de 1974 disputée sous l’appellation du Zaïre.

🇨🇲 - 🇨🇩 Chancel Mbemba offre la victoire à la RD Congo face au Cameroun dans le temps additionnel ! Les Léopards affronteront le Nigeria en finale des barrages africains de qualification pour le Mondial. #lequipeFOOT pic.twitter.com/hGhk21OmhC — L'Équipe (@lequipe) November 13, 2025

Le capitaine ne s’est pas contenté de couvrir l’axe de sa défense. Il a organisé et imposé son leadership. Et à la 91e minute, sa reprise du pied gauche sur un corner de Brian Cipenga, a envoyé son pays en finale des barrages de la zone Afrique pour le prochain mondial. Ce geste n’est pas seulement un simple pion, mais le symbole d’une carrière entière dédiée à la RDC et la concrétisation d’une fidélité. Car si les Congolais le surnomme « Demi-Dieu », c’est aussi parce que Mbemba inspire à son peuple l’espoir de retrouver la plus prestigieuse compétition du monde.

La fidélité et la résilience même dans les moments durs

Alors oui, le parcours de Chancel Mbemba ne se résume pas aux exploits internationaux. Après des passages convaincants à Anderlecht, Newcastle et au FC Porto, sa saison 2024-2025 à l’Olympique de Marseille est un calvaire. Relégué dans le loft des indésirables, le Congolais ne dispute aucun match et n’est pas épargné par la critique publique. Pour beaucoup, la carrière de Mbemba pourtant relancée à son arrivée en Ligue 1 en 2022, est en train de stagner. Mais lui, reste concentré sur l’essentiel : sa sélection nationale, comme il l’expliquait en juin dernier. « C’est la vie, c’est comme ça. Je suis resté calme et professionnel […] Mon corps ne pas trahi, je suis à 100%. Personne n’a cru en moi mais le peuple et le coach (Sébastien Desabre) oui. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. » Cette philosophie de travail et de fidélité ont rapidement payés. À Lille depuis le début de la saison, Mbemba a retrouvé sa place de titulaire, en devenant rapidement un leader naturel dans l’axe de la défense des Dogues.

Le LOSC fait un super coup, c’est un mec adorable, hyper professionel, qui s’est toujours entraîné à 100% Jean-Pierre Papin

Affamé de rencontres après une saison gâchée, le Lillois profite de chaque match pour se surpasser et mettre en œuvre son sens du collectif, ce qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de Jean Pierre Papin : « Le LOSC fait un super coup, c’est un mec adorable, hyper professionnel, qui s’est toujours entraîné à 100%, confiait JPP en septembre dernier dans L’, lui qui dirigeait alors la N3 marseillaise avec qui Mbemba s’est entraîné. Il aura besoin d’un petit temps d’adaptation, du rythme de la compétition, mais je ne me fais pas de souci.». « C’est un modèle de résilience de par son parcours, confie aussi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Tripy Makonda. Aujourd’hui il a trouvé cette ressource qui lui a permis de se relever. » Une période compliquée mais désormais ancienne, montrant que le natif de Kinshasa n’est pas seulement un simple joueur mais un symbole pour tout un pays, capable de répondre présent quand celui-ci a besoin de lui.

Le demi-dieu éternel des Léopards

À 31 ans, Mbemba a conforté sa place du joueur le plus capé de l’histoire des Léopards jeudi dernier, en y honorant ça 100e sélection. 13 ans de présence ininterrompue, de Coupes d’Afrique des nations à répétition, (2013, 2015, 2017, 2019, 2023) de responsabilités grandissantes et de moments qui ont forgés sa légende. L’enfant du pays est devenu le garant de sa stabilité, notamment en 2015 lorsqu’il a fortement contribué à la 3e place héroïque des Congolais lors de la CAN. Et lors de cette dernière édition en 2023, où il s’est aussi illustré en inscrivant un pion en quarts de finale contre la Guinée (3-1), quelques minutes après avoir concédé un penalty. Parce que c’est aussi ça un héros, quelqu’un dont les imperfections n’empêchent pas la renommée. Tripy Makonda résume le dévouement de ce héros national : « En sélection il a toujours répondu présent, ce qui montre à la fois son amour du football et de la patrie, assure t-il. Il est revenu beaucoup plus serein et aujourd’hui on est contents pour lui et pour la RDC. En espérant que ça continuera. »

Désormais un os se dresse devant Chancel Mbemba et la RDC pour obtenir ce ticket vers les barrages intercontinentaux en mars prochain : le Nigeria, six participations en Coupe du monde, arrive sur le chemin des Congolais. Avec Victor Oshimen et Ademola Lookman en tête d’affiche, déterminés à ramener leur nation en Amérique. Mais hormis son attaquant expérimenté Cédric Bakambu ou encore l’ancien Red Devils Aaron Wan-Bissaka, la RDC a sa boussole Chancel Mbemba. Celle qui permet à ses coéquipiers dont le gardien Lionel Mpasi, de ne jamais renoncer, comme il l’a assuré jeudi dernier : « On a jamais cessé d’y croire, même quand on a perdu la première place au détriment du Sénégal, on travaille toujours et on croit en nous. » Ce dimanche soir, ce ne sera pas seulement 90 minutes d’une vie. Ce sera la République démocratique du Congo face à son histoire. Et dans cette équation, il y aura Chancel Mbemba, ses cent sélections et plus d’une décennie à cicatriser les blessures d’un pays, qui peine à retrouver son harmonie.

Chancel Mbemba fait chavirer la RDC