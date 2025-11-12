S’abonner au mag
Un Marseillais déclare sa flamme à Paris

Un Marseillais déclare sa flamme à Paris

Voyage en terre (in)connue.

Recruté par le Paris FC à l’été 2024, Maxime Lopez reste un pilier du club promu en Ligue 1. Pour un ancien Marseillais, on peut dire que le milieu de 27 ans assume ses opinions, même si ça peut déplaire sur le Vieux port. Interrogé sur Canal+ dans l’émission Détective Mathoux, Lopez a avoué être très impressionné par le PSG de Luis Enrique. « Ce qu’ils ont fait l’année dernière, c’est exceptionnel. Ils n’ont pas volé leur Ligue des champions. On s’est régalé à les regarder, ça fait chier de le dire. En tant qu’amoureux du football, ça faisait longtemps que je ne m’étais pas régalé à regarder une équipe comme ça. »

Il se sent bien à Paris

Alors que le derby parisien arrive à grands pas (4 janvier 2026), le joueur du PFC regrette que ce duel soit aussi déséquilibré : « C’est dommage qu’il soient aussi fort, ça aurait été bien de créer des choses avec eux. Peut-être que ça viendra dans les années à venir », a-t-il continué, avant de proclamer son amour pour la capitale, où il a d’ailleurs rencontré sa fiancée.

« Paris, c’est exceptionnel, la vie là-bas c’est incroyable. Tout me plait, à part le temps qui est un peu compliqué ». Pas d’inquiétude, amis marseillais, votre ancien protégé ne croise que des Olympiens dans les rues de la capitale : « Il y a énormément de supporters de l’OM. 90% du temps, c’est « allez l’OM »… et pourtant c’est des Parisiens. »

Ou comment se mettre tout le monde dans la poche.

