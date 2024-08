Un vrai minot de l'OM signe à Paris !

Les López enfin réunis.

La Ligue 2 prend du galon : le Paris FC a officialisé la signature de Maxime López. Le joueur formé à l’OM rejoint le club de la capitale pour trois saisons. Il jouait la saison passée à la Fiorentina, où il était prêté par Sassuolo. Régulier dans les chiffres, le milieu de 26 ans a joué, à deux rencontres près, autant de matchs en Ligue 1 qu’en Serie A (113 et 115). Julien, son grand frère de cinq centimètres et cinq ans de plus, joue lui au PFC depuis huit saisons. Les supporters pourront donc voir gratuitement López, Kebbal et Krasso au stade Charléty.

Reste à savoir quand seront les matchs.

