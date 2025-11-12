S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Ukraine

N’Golo Kanté de retour dans le onze des Bleus jeudi ?

QB
Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?

Il est petit, il est gentil, il va bouffer Malinovskyi.

Le 14 novembre 2024, N’Golo Kanté faisait sa dernière apparition à ce jour en équipe de France, pour un triste 0-0 contre Israël. Un an plus tard, le milieu d’Al-Ittihad devrait être titulaire contre l’Ukraine jeudi soir. C’est ce que rapporte L’Équipe à la suite de la mise en place effectuée par Didier Deschamps ce mercredi. Manu Koné l’accompagnera devant la défense, formée par Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne.

Le latéral d’Aston Villa continue de faire son trou puisqu’il honorera ainsi sa cinquième titularisation de l’année en équipe de France (sur neuf matchs). Devant, Rayan Cherki devrait honorer sa deuxième titularisation chez les A. Il partagera la responsabilité de l’animation offensive avec Bradley Barcola, Michael Olise et Kylian Mbappé, qui cherchera à se rapprocher un peu plus du record d’Olivier Giroud.

Ne lésinez pas sur les buts, Messieurs.

Pourquoi France-Ukraine n’a pas pu être placé un autre jour qu’un 13 novembre

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!