Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?

Il est petit, il est gentil, il va bouffer Malinovskyi.

Le 14 novembre 2024, N’Golo Kanté faisait sa dernière apparition à ce jour en équipe de France, pour un triste 0-0 contre Israël. Un an plus tard, le milieu d’Al-Ittihad devrait être titulaire contre l’Ukraine jeudi soir. C’est ce que rapporte L’Équipe à la suite de la mise en place effectuée par Didier Deschamps ce mercredi. Manu Koné l’accompagnera devant la défense, formée par Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne.

Le latéral d’Aston Villa continue de faire son trou puisqu’il honorera ainsi sa cinquième titularisation de l’année en équipe de France (sur neuf matchs). Devant, Rayan Cherki devrait honorer sa deuxième titularisation chez les A. Il partagera la responsabilité de l’animation offensive avec Bradley Barcola, Michael Olise et Kylian Mbappé, qui cherchera à se rapprocher un peu plus du record d’Olivier Giroud.

Ne lésinez pas sur les buts, Messieurs.

