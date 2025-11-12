S’abonner au mag
Pour Thomas Tuchel, le trio Kane, Bellingham et Foden ne peut pas fonctionner

Un choix d’ultra riche

Interrogé sur TalkSport, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a balancé un pavé dans la mare : Harry Kane, Jude Bellingham et Phil Foden ne peuvent pas jouer ensemble dans la même équipe. Pas parce qu’ils manquent de talent, loin de là, mais parce que Tuchel refuse de tordre son système pour faire plaisir aux stars. « Pour l’instant, si nous conservons la même structure, ils ne peuvent pas jouer. Pas pour l’équilibre que nous avons développé, pas pour la structure qui comprend également des ailiers spécialistes à leur poste », a-t-il détaillé.

L’Angleterre n’est pas une Espagne 2012 2.0

Entre Bellingham, Foden, Cole Palmer, Morgan Rogers, Morgan Gibbs-White et Eberechi Eze, Tuchel devra faire des choix douloureux. « Il y a beaucoup de similitudes, surtout au poste n°10, il est possible que nous ne prenions pas tout le monde », explique-t-il. Certains vont voir leur american dream fortement balayé.

Pour le moment, la place se joue comme dans une partie de chaises musicales entre Bellingham et Foden. « Ils sont amis, donc ce n’est pas une guerre, juste une compétition saine pour le même poste. Chacun doit prouver qu’il mérite sa place, et c’est la structure de l’équipe qui décide. Ils peuvent très bien jouer ensemble, mais il faudrait alors changer notre organisation, et ce n’est pas le moment. »

Finalement, les blessures, ça peut être pratique pour composer un onze.

Reece James s'inquiète de la chaleur à la prochaine Coupe du monde

