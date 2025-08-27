Dans la valise de Didier, il y a...

La saison a à peine commencé qu’elle doit laisser place à la trêve internationale. De Benjamin Pavard à Adrien Rabiot, l’été de pas mal de cadres de l’équipe de France a été mouvementé. Dans une année de Coupe du monde et lors d’un jour d’annonce de liste (14h), les interrogations sont nombreuses.

Les gardiens

Commençons par la fin, et par celui qui se prend des pralines à la fin des entraînements. Une mauvaise nouvelle pour Alphonse Areola. La star de la série L’Agence a été mise au placard à West Ham. Mads Hermansen a doublé l’éternel numéro 3, et même si ça ne va pas fort à Londres, le revoir en équipe de France paraît compromis. Brice Samba mène la danse, devant des types comme Illan Meslier, Guillaume Restes, Obed Nkambadio et Luca Zidane.

Pour la place de titulaire, le débat est ouvert entre Mike Maignan et Lucas Chevalier. Ce dernier a changé de club et n’a pas du tout été inquiété par Mostafa Mohamed, et le premier a été désigné capitaine du Milan par Allegri. Et passer devant le premier capitaine non italien du club depuis les années 1960, ça aurait de la grande gueule.

Les latéraux

Si le flan est le dessert de l’été 2025, qu’en est-il des flancs de Didier Deschamps ? Entre les défensifs Jules Koundé et Pierre Kalulu, titulaire dans le match fou contre l’Espagne, les offensifs Jonathan Clauss, Adrien Truffert et Quentin Merlin, et les hybrides Lucas Digne et Malo Gusto, le sélectionneur a beaucoup d’ingrédients. Theo Hernandez, exilé dans le Golfe, et Ferland Mendy, blessé et pas Bleu depuis juin 2024 et un 0-0 oublié contre le Canada, rôdent derrière eux. Mais la recette de la Dèche est connue : la meilleure défense, c’est la défense. Même contre l’Ukraine et l’Islande.

Les centraux

Le vivier, tout ça, tout ça. Loïc Badé et Castello Lukeba ont fait leurs récentes apparitions chez les Bleus, mais leur avenir dépend plus d’éventuelles blessures des cadres de l’arrière. Eux, ce sont Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et William Saliba, et ils sont vachement forts. Il reste une place, Benjamin Pavard candidate toujours pour être considéré comme tel, alors que Lucas Hernandez a encore une carte à jouer. Plus que Clément Lenglet, Wesley Fofana et quelques autres. Et Leny Yoro alors ?

Adrien Rabiot

Dans le pétrin depuis sa baston avec Jonathan Rowe, le Duc était pourtant devenu un milieu incontournable des Bleus depuis son retour en équipe de France en 2020. Tricard à l’OM, son statut international devrait lui garantir une convocation pour septembre, mais il devra vite retrouver du temps de jeu pour être appelé en octobre.

Les habitués de Deschamps

En attendant un transfert, Randal Kolo Muani est toujours lofté au PSG. Benjamin Pavard vit un été mouvementé, entre des rumeurs de départ (à Marseille, à Galatasaray, à Lille) et une Inter Milan en rénovation d’effectif. Kingsley Coman pourrait dire au revoir aux Bleus, sauf s’il convainc Zack Nani et les suiveurs de la Saudi Pro League de murmurer à l’oreille de la Dèche. Pour Christopher Nkunku, en galère à Chelsea, ça risque d’être compliqué.

Paul Pogba, Florian Thauvin, Djibril Sidibé, Olivier Giroud et les champions du monde 2018

Qu’ils restent dans les livres d’histoire.

Les surprises du chef

Hugo Ekitike pourrait surfer sur son excellent début de saison à Liverpool, et prendre la place de Randal Kolo Muani ou de Kingsley Coman. Rien de tel que des matchs de qualification pour se faire une place. En attendant Maghnes Akliouche ?

Rayan Cherki

Mystère ? Le nouveau protégé de Pep Guardiola a été sélectionné pour la première fois en juin. Nouveau statut, nouveau numéro, et même s’il a raté ses débuts à l’Etihad Stadium en perdant contre Tottenham, son coach est mélioratif. « Sa qualité dans le dernier tiers du terrain, dans les petits espaces, est unique. Sa créativité est excellente, il apporte le rythme dont nous avons besoin. Il y aura (cette saison) beaucoup de matchs très serrés où l’on aura besoin de sa qualité spéciale dans le dernier tiers et de son pur talent. » Totalement.

