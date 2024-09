Le Bayer roule sur Feyenoord, Benfica s’impose à Belgrade

En mode rouleau compresseur.

Il n’aura fallu que 45 minutes au Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre, pour montrer qu’il n’était pas venu en Ligue des champions pour rigoler. Les hommes de Xabi Alonso n’ont laissé aucune chance au Feyenoord Rotterdam (0-4) et l’humiliant sur son terrain. Florian Wirtz avait allumé la première mèche dès l’entame de match face à une défense particulièrement attentiste. Pour son premier match de C1, le milieu polyvalent de 21 ans s’est offert un doublé grâce à un superbe service de Jeremie Frimpong.

En matière de passe décisive délicieuse, Victor Boniface s’est particulièrement illustré sur le but d’Álex Grimaldo. Elle ne comptera pas dans la feuille de stats, mais sa feinte afin de glisser le ballon à Frimpong, qui centre ensuite pour l’autre latéral, est digne d’un certain Thiery Henry. Déjà à la peine sur les précédentes actions, le gardien néerlandais Timon Wellenreuther marque contre son camp la quatrième réalisation allemande, alors que le but d’Ayase Ueda refusé pour hors-jeu à quinze minutes du terme ne change rien à la soirée cauchemar du Feyenoord.

Cette feinte de Victor Boniface, ça vaudrait presque une passe décisive 🥵#FEYB04 | #UCL pic.twitter.com/Q9beXSVKCC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

Une histoire de première période

Les 45 premières minutes ont également suffi au SL Benfica pour remporter sa première journée de Ligue des champions sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (1-2). Sans maîtriser parfaitement leur sujet, les Portugais ont calmé le Marakana avec deux buts durant la première demi-heure grâce à leurs deux internationaux turcs Kerem Aktürkoğlu et Orkun Kökçü. Inefficaces jusque-là, les Serbes sont revenus en fin de rencontre par l’intermédiaire de Milson, étrangement oublié dans la surface de réparation, sans pour autant revenir au tableau d’affichage.

Deux victoires à l’extérieur, ça peut compter avec ce nouveau format.

Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen

Buts : Wirtz (5e, 36e), Grimaldo (30e), Wellenreuther (CSC 44e)

Étoile rouge de Belgrade 1-2 Benfica

Buts : Milson (86e) pour les Serbes // Aktürkoğlu (9e), Kökçü (29e) pour les Aigles