Après la défaite contre Chelsea, Ange Postecoglou fier de ses joueurs et beau perdant

Le bien nommé a parlé.

Ange Postecoglou pouvait l’avoir mauvaise lundi soir, pourtant rien n’en fut. Défaits pour la première fois de la saison, ses joueurs ont tout donné malgré une double infériorité numérique, croyant même égaliser à 2-2 par Dier, Betancur, puis par Son, et ressortant presque avec les honneurs d’une lourde défaite. Alors, à l’issue du match, devant les médias, le nouveau coach des Spurs souhaitait avant tout mettre l’accent sur la performance de ses protégés. « Je suis très fier des joueurs. Ils ont tenté jusqu’à la fin. Les joueurs ne pouvaient pas donner plus que ce qu’ils ont fait. La volonté, la détermination et l’effort font partie du jeu, ils l’ont montré. »

