Hugo Lloris, l’impasse en retrait

Hugo Lloris n’a plus enfilé ses gants depuis près de six mois. Ce soir-là, ses Spurs étaient réduits en miettes par Newcastle (1-6), et lui quittait le navire à la mi-temps, après s’être fait mitrailler et transpercer cinq fois en vingt minutes. Depuis, c’est silence radio…

Jusqu’au bout, Hugo Lloris n’est donc vraiment pas une légende comme les autres. Non seulement la grandeur de son immense carrière est remise en cause par certains pour une histoire de tirs au but, mais les commérages au sujet de son actualité sont à l’image de sa personnalité : discrets. Il y aurait pourtant matière à dire. Le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France n’a plus joué depuis avril dernier, et personne ne semble se préoccuper d’un éventuel retour du Niçois sur les terrains ou, le cas échéant, quand celui-ci pourra se faire. Le 9 janvier dernier, dans les colonnes de L’Équipe, le capitaine tricolore annonçait, un peu moins de trois semaines après n’avoir décroché que l’argent au Qatar avec les Bleus, mettre fin à sa carrière internationale, après quatorze ans de très bons et loyaux services. Une victoire en Coupe du monde, une en Ligue des nations, et deux autres finales – celles de l’Euro 2016 et du Mondial 2022, cruellement perdues après 120 minutes de jeu ou plus –, seront venues égayer sa longévité record de 145 sélections avec ce maillot. Faut-il y voir le contrecoup de cette décision ? Ou celui d’être passé si proche de brandir une deuxième Coupe du monde de suite ?

Genèse d’un après-Mondial cauchemardesque

Toujours est-il qu’Hugo Lloris a mal digéré son retour sur les terrains britanniques, et les médias locaux s’en sont régalés. Le 1er janvier, pour son premier match post-Mondial, il est directement responsable sur l’ouverture du score d’Aston Villa, qui s’imposera (2-0) à Tottenham. Impérial trois jours plus tard à Crystal Palace (4-0), il retombe dans ses travers dès la rencontre suivante. Coupable d’une faute de main, il marque contre son camp dans le derby londonien face à Arsenal (0-2), puis, quatre jours plus tard, s’écroule en même temps que ses coéquipiers à l’Etihad Stadium, vaincus (2-4) par Manchester City, malgré une avance de deux buts à la pause.

Les deux prestations suivantes sont de haute volée : il réalise deux clean sheets dont un au Tottenham Hotspur Stadium face à ces mêmes Sky Blues (City n’a d’ailleurs jamais marqué dans le nouveau stade des Spurs, inauguré en 2019), mais se blesse à un genou et reste éloigné des terrains pendant deux mois. De retour début avril, Lloris enchaîne trois matchs convenables avant de s’effondrer complètement face à Newcastle, le 23 avril. Cet après-midi-là, les écrans géants de St. James Park affichent 5-0 en faveur des Magpies après 21 minutes de jeu, puisque Jacob Murphy (2e, 9e), Joelinton (6e) et Alexander Isak (19e, 21e) se sont tous frayé un chemin vers les filets d’Hugo Lloris, pas exempt de tout reproche. Le capitaine des Spurs quittera le terrain à la mi-temps pour une blessure floue : « autour de la hanche », estimait-il après le naufrage, mais jamais personne n’a officiellement communiqué sur la véritable nature de ce pépin physique.

L’Aiglon ne s’est pas envolé

À l’intersaison, il semblait convenu, du côté d’Hugo Lloris comme celui des Spurs, que le gardien serait libéré de sa dernière année de contrat et quitterait le club londonien, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la moindre Coupe d’Europe. « Il a été un serviteur exceptionnel de ce club pendant un long moment, concédait, mi-juillet, Ange Postecoglou, le nouvel entraîneur de Tottenham. Capitaine, il a laissé une marque indélébile au club. J’ai discuté avec lui, et il m’a dit qu’il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière. »

Hugo Lloris a reçu la distinction d’Aiglon du siècle par l’OGC Nice, en juin dernier.

Toutefois, les rumeurs d’Arabie saoudite se sont dissipées, les offres de la Lazio, de la Roma, de Newcastle et de l’OGC Nice n’ont pas abouti, et au 1er septembre, Lloris figurait toujours dans l’effectif de Tottenham, qui a entre-temps recruté l’Italien Guglielmo Vicario à Empoli, lequel réalise des débuts encourageants. Alors, Postecoglou s’est ravisé et a finalement inclus son gardien français dans la liste des 17 joueurs étrangers autorisés à disputer la Premier League. Et l’Australien a même sous-entendu qu’il n’excluait pas un retour de Lloris à la compétition : « Il s’entraînait avec l’équipe première, il s’entraîne toujours et il est maintenant disponible, comme tout le monde. Vous supposez qu’il y a un ordre hiérarchique : Lloris est juste un joueur. C’est un joueur de Tottenham », précisait l’ex-technicien du Celtic, mi-septembre. Pour l’heure, Hugo Lloris n’a toujours pas été convoqué depuis ce fameux 23 avril, Fraser Forster lui étant préféré sur le banc pour pallier un éventuel souci concernant Vicario. À 36 ans, l’ancien portier de Nice et de l’OL est donc parti pour un acte XII à Tottenham : et s’il lui permettait de remporter enfin un trophée avec les Spurs (qui en attendent un depuis 2008), histoire de partir dans la lumière et en paix avec son histoire à Londres ?

Stéphane Guivarc'h raconte son quotidien de vendeur de piscines