Hugo Lloris forfait jusqu’à la fin de la saison

Encore un blessé.

Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, était sorti sur blessure à la mi-temps de la déculottée reçue contre Newcastle (6-1), touché à la cuisse. Ryan Mason, l’entraîneur intérimaire du club londonien vient d’annoncer son forfait pour la fin de la saison. En conférence de presse, il a admis avoir reçu les résultats des examens de son gardien numéro 1, décevants.

Hugo Lloris out for the rest of the season 🚨 pic.twitter.com/PTfDIG9blh

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2023