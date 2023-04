Newcastle pulvérise Tottenham

Newcastle 6-1 Tottenham

Buts : Murphy (2e, 9e), Joelinton (6e), Isak (19e, 21e) et Wilson (67e) pour les Magpies // Kane (49e) pour les Spurs

Malheur aux retardataires à St James’ Park.

Si la pluie et le vent ont balayé Newcastle upon Tyne ce dimanche après-midi, ce n’est rien comparé au cyclone qui a ravagé Tottenham (6-1) dans le choc de cette 32e journée. En vingt minutes, il ne restait que des bouts éparpillés de Spurs complètement dépassés. Les responsables ? Ils sont principalement trois : Jacob Murphy, qui s’illustre d’abord en renard des surfaces après une minute de jeu (1-0, 2e), puis, étrangement seul, d’une mine fracassante à 25 mètres qui fige Hugo Lloris (3-0, 9e), Joelinton, dynamiteur et auteur du second but suite à une superbe ouverture de Kieran Trippier (2-0, 6e), et Alexander Isak qui s’offre un doublé express (4-0, 19e ; 5-0, 21e) notamment grâce à un caviar exceptionnel de Joe Willock sur son premier but.

Une déferlante qui pousse Cristian Stellini a abandonné son 4-3-3 expérimental pour repasser à cinq défenseurs, mais le mal est fait. Tottenham perd Lloris à la pause mais arrive néanmoins à sauver l’honneur grâce, évidemment, à Harry Kane qui réalise un petit festival (5-1, 49e). Un pion qui ne freine pas la marche offensive des Magpies qui offrent un dernier plaisir à leurs supporters grâce à Callum Wilson, entré en jeu quelques instants plus tôt (6-1, 67e).

La C1 s’éloigne pour Tottenham et se rapproche à grands pas pour Newcastle.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier (Manquillo, 70e), Schär (Lascelles, 74e), Botman, Burn – Longstaff, Guimarães (Gordon, 70e), Willock – Murphy (Almirón, 66e), Isak (Wilson, 66e), Joelinton. Entraîneur : Eddie Howe.

Tottenham (4-3-3) : Lloris (Forster, 46e) – Porro, Romero, Dier, Perišić – Sarr (Sánchez, 23e), Skipp, Højbjerg – Kulusevski (Danjuma, 72e), Kane, Son (Richarlison, 83e). Entraîneur : Cristian Stellini.

En menant 5-0 contre Tottenham après 21 minutes, Newcastle titille le record de Manchester City