Hugo Lloris révèle pourquoi il a refusé de revenir à Nice

Gros coup de chaud pour Marcin Bulka.

Enfin installé dans les buts de l’OGC Nice, le gardien polonais a failli voir Hugo Lloris arriver dans ses pattes. Le champion du monde 2018 a en effet eu une opportunité de revenir dans son club formateur vendredi, dernier jour du mercato. Le portier de 36 ans, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, a néanmoins décliné. « À une heure de la clôture du mercato, je reçois l’appel d’un agent qui évoque la possibilité de rejoindre l’OGC Nice », explique-t-il à Nice Matin. Seulement, « les perspectives de jeu et le projet sportif, véritables moteurs de décision pour un joueur, bien au-delà des conditions financières, ne sont pas abordés clairement », ce qui refroidit le portier.

« Mon parcours professionnel démontre que l’échange, le partage et la construction collective ont toujours forgé mes décisions. Plus encore s’il s’agit de revenir au club qui m’a vu naître et formé. Les supporters, l’équipe et la saison amorcée méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce sur un coup de fil sans attente ou projet clair à une heure de la clôture du mercato, justifie-t-il. Je ne pouvais pas m’engager sans cette vision commune partagée au minimum avec le président et l’entraîneur. Rejoindre un club pour jouer, construire, performer, oui, signer sans vision sportive et impact positif direct sur l’équipe, non. »

Heureusement, le marché saoudien est encore ouvert.

