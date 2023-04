Tottenham et Manchester United offrent un nul spectaculaire

Tottenham 2-2 Manchester United

Buts : Porro (56e) et Son (79e) pour les Spurs // Sancho (7e) et Rashford (44e) pour les Red Devils

Une mi-temps partout.

Après la gifle reçue face à Newcastle dimanche dernier, Tottenham a réagi en arrachant le nul à Manchester United ce jeudi soir (2-2). Dans un Tottenham Hotspur Stadium plein à craquer, mais muet en début de match à la suite de la grève des encouragements des supporters, les Red Devils ont directement mis le pied sur le ballon. Décalé côté gauche par Marcus Rashford, Jadon Sancho a percuté dans l’axe sans être attaqué avant de déclencher une frappe qui n’a laissé aucune chance à Fraser Forster (0-1, 7e). Sans l’intervention de Cristian Romero et le sauvetage sur sa ligne d’Ivan Perišić devant l’intenable Sancho, les hommes de Ryan Mason auraient d’ailleurs pu sombrer (18e). Le but du break arrive tout de même pour MU, par l’intermédiaire de Rashford, à la conclusion de son contre éclair face à Eric Dier d’une puissante frappe du droit (0-2, 44e). Clinique.

Pour les Spurs, la lumière vient finalement peu après le retour des vestiaires, œuvre de Pedro Porro, d’une magnifique volée de l’extérieur du pied droit (1-2, 56e). Dans la foulée, c’est au tour des visiteurs de manquer de réussite, Bruno Fernandes semant la zizanie dans la surface adverse et fracassant la barre de Foster (58e). Un raté lourd, puisque de l’autre côté, Harry Kane trouve Son Heung-min esseulé au second poteau, venu pousser le cuir au fond pour remettre les deux équipes a égalité (2-2, 79e). Avec ce point du nul, Tottenham remonte à la cinquième place, à six points de son adversaire du soir, quatrième.

La Ligue des champions ? Alors peut-être…

Tottenham (3-4-2-1) : Foster – Romero, Dier, Lenglet – Porro (Danjuma, 77e), Skipp, Höjbjerg, Perisic (Davies, 77e) – Richarlison (Kulusevski, 61e), Kane, Son (Tanganga, 87e). Entraîneur : Ryan Mason.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka (Malacia, 71e), Lindelöf, Shaw, Dalot – Casemiro, Eriksen (Fred, 61e) – Antony (Weghorst, 71e), Fernandes, Sancho (Martial, 61e).- Rashford. Entraîneur : Erik ten Hag.

