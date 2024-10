Selon ChatGPT, Elye Wahi sera le Ballon d’or 2033

Tout va très vite dans le football, mais peut-être pas assez pour la technologie.

Ce mercredi, après les nombreux débats autour du Ballon d’or 2024 initialement promis à Vinícius Júnior, mais finalement remporté par Rodri, Prime Video a eu la drôle d’idée de demander à Chat GPT qui seront les vainqueurs du trophée lors des dix prochaines années.

😬👀 Après le sacre de Rodri, on a demandé à Chat GPT de nous prédire les futurs Ballons d’Or.#BallonDor pic.twitter.com/pQ0GmOVs7D — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 30, 2024

Youssoufa Moukoko également annoncé

Parmi les réponses, certaines ne sont pas très originales. L’agent conversationnel désigne par exemple Erling Haaland pour 2025 (ce qui est crédible pour une année impaire sans compétition internationale), Kylian Mbappé pour 2026 et 2030, Lamine Yamal pour 2028 et 2032 ou encore Vinícius Júnior pour 2029. Puis, viennent les surprises pour ne pas dire plus. Pour 2033, ChatGPT donne Elye Wahi, 21 ans et 2 buts en Ligue 1 avec l’OM, quand Youssoufa Moukoko, 19 ans et autant de buts cette saison avec Nice, serait le lauréat 2034.

ChatGPT n’a apparemment pas d’abonnement à DAZN.

Les supporters marseillais interdits de déplacement à Nantes