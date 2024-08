L’Atlético se casse les dents sur l’Espanyol

Atlético de Madrid 0-0 Espanyol

De nouveau armé d’une animation offensive bancale et avec un coaching douteux de Diego Simeone, l’Atlético de Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge contre le promu de l’Espanyol (0-0), au Cívitas Metropolitano. Ce deuxième résultat de parité en trois rencontres de Liga s’explique par un surplus de situations manquées, et un but refusé à Rodrigo Riquelme pour une position de hors-jeu (55e).

Samuel Lino par deux fois, dont un poteau à la 6e, et Alexander Sørloth de la tête à maintes reprises, ont notamment mis Joan García à rude épreuve, mais les Colchoneros souffrent au global des mêmes maux que la saison passée et devront vite régler la mire sous peine de vivre un nouvel exercice quelconque dans l’ombre du Real Madrid et du Barça.

Plus tôt, l’Athletic Club a enfoncé Valence grâce à une tête de Beñat Prados Díaz, alors qu’Alavés a surpris la Real vite réduite à dix chez elle, après l’expulsion de Mikel Oyarzabal.

Les autres résultats :

Athletic Club 1-0 Valence

Valladolid 0-0 Leganés

Real Sociedad 1-2 Deportivo Alavés

