Pronostic Espanyol Barcelone Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atletico enfonce l’Espanyol

Pour son retour en Liga l’an passé, l’Espanyol avait réussi à atteindre son objectif de maintien. En revanche, le club catalan est dans une situation bien plus difficile lors de cet exercice. Avant-dernier de Liga, l’Espanyol accuse un seul point de retard sur Getafe. Tout reste encore possible pour les coéquipiers de Darder, mais ces derniers ne doivent pas perdre de temps. Après avoir vu le Barca décrocher le titre sur sa pelouse lors du derby (2-4), l’Espanyol s’est repris le week-end dernier en décrochant une victoire impérative sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2) avec notamment une réalisation du capitaine Darder. Après ce choc face à l’Atlético, l’Espanyol aura deux affrontements face à Valence et Almeria. Cette fin de saison n’est pas simple pour un club qui lutte pour le maintien. Pour s’en sortir, la formation catalane compte sur les Joselu, Darder, Suarez mais déplore l’absence de Braithwaite.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Atlético Madrid s’est montré nettement plus intéressant lors de cette seconde partie de saison. Cette montée en régime coïncide à celle d’Antoine Griezmann (13 buts en Liga cette saison). Très bon depuis le retour du Mondial, Grizou a aidé son équipe à effectuer une très belle remontée au classement pour chiper la 2e place au Real. Si les Colchoneros sont assurés de décrocher une place dans la prochaine Ligue des Champions, ils vont tout mettre en œuvre pour finir devant leurs grands rivaux. Il y a 10 jours, la belle dynamique des Matelassiers avait connu un gros couac avec un revers sur la pelouse de la lanterne rouge, Elche. En revanche, la bande à Simeone a parfaitement réagi le week-end dernier en étrillant Osasuna (3-0), avec un Griezmann toujours aussi inspiré même s’il n’a pas marqué. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs, l’Atlético Madrid veut conclure sa saison en beauté. Déterminé à finir devant le Real, l’Atletico devrait s’imposer lors de ce déplacement à l’Espanyol.

► Le pari « Victoire Atletico » est coté à 2,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 240€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Griezmann buteur » est coté à 2,87 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 287€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espanyol – Atlético avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Espanyol Atletico encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L'Atlético sans souci contre Osasuna