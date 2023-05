Un ultra barcelonais viré du stade après avoir fait un salut nazi

Un jour, une histoire en Espagne.

Après les insultes racistes visant Vinícius Júnior, c’est au tour de Rodrigo de Paul. Ce mercredi soir, lors du match entre l’Espanyol Barcelone et l’Atlético de Madrid, (3-3), lors de la 36e journée de Liga, un ultra barcelonais a été vu en train de réaliser un salut nazi à l’encontre du Madrilène. L’action a été captée par les caméras du diffuseur du match. Le supporter placé au premier rang aurait traité Rodrigo de Paul « d’ivrogne » et de « fils de pute » comme le rapporte Marca. La sécurité du RCDE Stadium a identifié l’individu, et celui-ci a été éconduit de l’enceinte. L’intéressé n’a pas opposé de résistance.

👉 Un ultra del Espanyol fue expulsado por sus agresiones verbales a De Paul: realizó el saludo fascista https://t.co/BkSvzOQbUi — MARCA (@marca) May 25, 2023

Récemment, l’Espanyol avait déjà été mis en lumière à cause de ses supporters lors de l’envahissement de terrain après la victoire du Barça, (2-4) le 14 mai dernier. La bande de Xavi a alors été prise en chasse par les supporters alors qu’ils voulaient fêter leur titre de champion. Les Pericos (Perruches) sont actuellement 19es de Liga à deux journées de la fin et à trois points du premier non-relégable.

En somme, leur fin de saison, les Pericos la gâchent.

