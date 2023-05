Un recours déposé par l’Espanyol contre l’Atlético

VARcelone-VARdrid.

Si le match disputé mercredi dernier entre l’Espanyol et l’Atlético de Madrid (3-3) a abouti à une belle remontée des locaux – menés de trois buts avant d’égaliser –, il a également amené sa polémique. Auteur du deuxième but des siens, Antoine Griezmann a en effet vu sa réalisation être validée par la VAR, et non la goal-line technology, inexistante en Espagne. L’image utilisée par l’assistance vidéo à l’arbitrage n’offrant cependant pas d’angle clair, le club catalan a publié un communiqué dans lequel il conteste cette décision, demandant que le match soit déclaré « non avenu ».

COMUNICADO OFICIAL#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 25, 2023

« L’unique image utilisée pour ce but offre une perspective sur laquelle il est impossible de déterminer si le ballon est entré ou non dans son intégralité. […] Le RCD Espanyol se sent gravement lésé, et va donc contester le résultat du match », déclare le dix-neuvième du classement, qui joue donc sa survie en Liga. La VAR est de nouveau cible d’un club espagnol, alors que le carton rouge sanctionnant Vinícius Júnior lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid a été annulé par la fédération espagnole, ce mercredi toujours.

Les relégables et l’art de se trouver des excuses…

