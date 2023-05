La Fédération espagnole annule le carton rouge de Vinicius Junior

Ce retournement de veste.

A la fin du match du Real Madrid sur la pelouse de Valence des échauffourées ont éclaté entre Vinicius Junior, victime de racisme de la part des supporters valenciens, et des joueurs adverses. L’ailier brésilien a alors reçu un carton rouge pour avoir frappée Hugo Duro au visage. Mais après plusieurs visionnages et notamment le licenciement de six arbitres dont Nacho Iglesias Villanueva, responsable de la VAR ce soir-là, l’attaquant du Real Madrid pourra jouer ce mercredi soir contre le Rayo Vallecano. Au cours des conflits, Villanueva a envoyé une partie de la séquence totale à l’arbitre central qui n’a donc pas eu accès à l’entièreté de l’action où l’on voit Vini se faire étrangler par celui qu’il balayera du poing quelques instants plus tard.

Finalmente, tras las lágrimas, los insultos racistas fuera y dentro del estadio, los gritos donde le desean la muerte, las injurias, las faltas constantes de los rivales, Vinicius, acaba siendo injustamente expulsado después de H. Duro le agarrase 30 segs del cuello pic.twitter.com/ktlFxIYwfS — Cosmocrator (@KatoValla) May 21, 2023

Xavi a été très surpris de la levée de sa suspension malgré le soutien qu’il a apporté au joueur concernant les agressions dont il a été victime. Selon lui, le racisme et les insultes doivent être censurés et les actes qui se déroulent sur le terrain sont une affaire totalement différente : « Une chose n’a rien à voir avec l’autre », estime-t-il.

Toujours aveugles avec le racisme.

En Liga, du racisme, mais aucun coupable