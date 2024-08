Pronostic Atlético Espanyol : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético fait le job face l’Espanyol

Cet été, l’Atletico s’est montré ambitieuse en signant des transferts de 1er plan. En effet, les Colchoneros ont recruté le récent champion d’Europe, Robin le Normand, le milieu anglais Connor Callagher, et les attaquants Alvarez et Sorloth. Ces recrues doivent permettre aux Matelassiers d’être compétitifs en Liga pour concurrencer le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour ses débuts, l’Atletico a été tenu en échec sur la pelouse de Villareal (2-2) dans un match très agréable. Lors de cette rencontre, Sorloth a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lors de la seconde journée, la formation madrilène a pris sa revanche sur Girona (3-0) qui avait fini devant les Colchoneros l’an passé. Dans ce match, Griezmann a lancé ses coéquipiers sur le bonne voie en ouvrant le score. Ensuite, Llorente s’est mué en buteur puis en passeur. Ce début de saison confirme la préparation madrilène, au cours de laquelle les Matelassiers ont fait un nul et décroché 3 victoires.

Habitué à faire le yo-yo entre la Liga et la Liga 2 ces dernières années, l’Espanyol Barcelone est remonté à l’issue des barrages au cours desquels la formation catalane a dominé Gijon et le Real Oviedo. Le retour dans l’élite est compliqué pour l’instant puisque les Barcelonais ont perdu leurs deux premiers matchs face à Valladolid (1-0) et contre la Real Sociedad (0-1). Grand artisan du retour de l’Espanyol en Liga, Martin Braithwaite a quitté le club cet été en confilt avec la direction. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme le défenseur albanais Kumbulla (Roma), Cardona passé avec réussite à St Etienne l’an dernier ou l’international tchèque Kral. A domicile, l’Atletico devrait dominer l’Espanyol et lui infliger sa 3e défaite en 3 matchs.

