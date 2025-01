Le foot était-il mieux avant ? Cabot répond sèchement à Pirès

Ah, le foot d’aujourd’hui…

Fraîchement retraité, Jimmy Cabot a l’habitude de dire ses quatre vérités à qui veut l’entendre, sur X/Twitter. Dans un post ce samedi, l’ancien Lensois a clairement exprimé son désaccord avec Robert Pirès au sujet de l’évolution du foot actuel, alors que l’ex-Gunner, dans l’émission MouseCast de Mehdi Maïzi, exprimait son ennui devant les matchs et relevait les limites de certains joueurs d’aujourd’hui : « Le derby de Manchester, vraiment je me suis ennuyé, quoi. Comme lors de beaucoup de matchs, que ce soit en France, en Espagne, en Italie… Pour moi, techniquement, certains joueurs sont limités. Tu regardes une liste de Ballon d’or à mon époque et une liste de Ballon d’or aujourd’hui… »

Tellement hâte d’évoquer ce sujet. L’évolution du football pose certes question sur son attractivité mais ce mythe que les joueurs étaient plus techniques il y a 20 ans… Et devenir une légende en jouant dans un fauteuil à deux à l’heure ou en dribblant des conscrits foot c’est… https://t.co/psRgeiH1iD — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) January 11, 2025

« L’évolution du football pose certes question sur son attractivité, mais ce mythe que les joueurs étaient plus techniques il y a 20 ans… Et devenir une légende en jouant dans un fauteuil à deux à l’heure ou en dribblant des conscrits foot, c’est plus possible aujourd’hui. Ce n’est que mon avis. […] Si on devait définir un football au maximum de son évolution, les joueurs iraient à 2000, les passes seraient parfaites et rapides, une, deux ou trois touches de balle. Zidane et Ronaldinho seraient absents dans ce football, mais c’est pas ce qu’on veut voir à la télé, évidemment », a ainsi répondu Cabot.

Qui a raison ? Qui a tort ? En tout cas, le Jimmy en avait gros sur la patate.

