Jimmy Cabot part à la retraite

Il n’en a plus sous le Cabot.

Miné par les blessures, Jimmy Cabot est contraint de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à l’âge de 30 ans seulement. C’est son club du RC Lens qui a officialisé la triste nouvelle par le biais d’un communiqué sur ses réseaux sociaux. « Saluant son abnégation et son exemplarité, le club lui offrira l’opportunité de fouler une dernière fois la pelouse de Bollaert-Delelis. Ainsi, Jimmy Cabot donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre de Coupe de France face au Paris SG, ce dimanche (21h) », a annoncé le club artésien en guise de cadeau d’adieu pour le natif de Chambéry.

Également passé par Troyes, Lorient et Angers, Jimmy Cabot compte près de 270 matchs en Ligue 1, dont seulement 11 sous le maillot du Racing Club de Lens, la faute à une rupture des ligaments croisés du genou gauche subie en octobre 2022 dont le joueur n’est jamais parvenu à se remettre totalement. Le club nordiste parle d’un joueur « combatif et persévérant à l’image de son état d’esprit sur le terrain » et salue « l’abnégation » et « l’exemplarité » de son désormais ex-numéro 19.

Il ne lui reste plus qu’à pleurer sur le cuir de sa Chrysler.

