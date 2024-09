Un supporter balance un projectile sur l’arbitre d’Espanyol-Villarreal

Une scène qui rappelle de mauvais souvenirs.

Ce jeudi soir, alors qu’il rentrait au vestiaire accompagné de ses assistants, l’arbitre du match Quintero Gonzalez a reçu un gobelet de la part d’un supporter de l’Espanyol Barcelone, quelques secondes après la défaite contre Villarreal (1-2). Touché à la poitrine, Quintero Gonzalez a eu le réflexe de pointer du doigt l’agresseur, qui a ensuite été arrêté par la sécurité du stade.

L’arbitre a été copieusement hué pendant le match

« À la fin du match, alors que nous étions à l’entrée du tunnel des vestiaires, un gobelet en plastique de taille moyenne rempli de liquide a été lancé vers moi, frappant ma poitrine avec force, a indiqué l’arbitre dans son rapport d’après-match, Une fois dans les vestiaires, j’ai été évalué par les services médicaux du club local, qui ont constaté qu’il n’y avait aucune blessure apparente. »

🍾 Cuando se genera odio, pasan estas cosas. ❌️Lanzamiento de una botella al colegiado del Espanyol-Villarreal impactándole. 🤐 Mientras… el CTA sigue sin decir esta boca es mía cuando sus árbitros están siendo vilipendiados allá por donde van. pic.twitter.com/8GYciDWSfx — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 26, 2024

Sifflées à plusieurs reprises durant la rencontre, les décisions de l’arbitre n’ont pas fait l’unanimité. En cause : un potentiel penalty non accordé et un carton rouge distribué à l’un des adjoints de l’Espanyol. D’après le quotidien AS, le supporter en question pourrait être sanctionné d’une interdiction de stade de plusieurs mois.

Malheureusement, il n’y a pas que le racisme qui sévit en Espagne.

Le Real Madrid s’impose face à l’Espanyol avec un nouveau penalty de Mbappé