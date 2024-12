Martin Braithwaite prêt à racheter un club de Liga ?

Souffler le chaud.

Martin Braithwaite passe à l’action. Le Danois, désormais joueur de Grêmio à Porto Alegre, aurait engagé des avocats pour s’offrir l’Espanyol Barcelone, son ancien club, selon le média local La Grada.

Un empire qui pèse 250 millions de dollars

Sous pavillon chinois depuis l’arrivée controversée du groupe Rastar, l’Espanyol Barcelone se retrouve englué en zone de relégation avec seulement 15 points après 17 journées, pointant à la 18e place de La Liga. L’attaquant danois, fort d’un empire, aimerait prendre les rênes du club qui l’a accueilli entre 2022 et 2024. Avec son oncle Gareth Roger James Smith, magnat américano-danois de l’immobilier, il copilote un empire qui pèse, selon Forbes, 250 millions de dollars (212 millions d’euros). Entre gratte-ciel à New York, resto branché et marque de fringues, Braithwaite joue sur tous les tableaux.

Présent mercredi pour Espanyol-Valence, il aurait officialisé son intérêt et recruté l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux d’Espagne pour piloter les négociations. Mais entre les enjeux financiers et les obstacles juridiques, l’affaire pourrait traîner avant d’aboutir.

Le Barça peut commencer à trembler.

Pronostic Getafe Espanyol : Analyse, cotes et prono du match de Liga