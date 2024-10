Face à Gérone, l'Athletic Bilbao rate trois penos et s'incline... sur penalty

Le héros du jour s’appelle Paulo Gazzaniga.

Les supporters de l’Athletic Club Bilbao auront certainement du mal à s’endormir ce dimanche soir. Cet après-midi, ils ont vu leurs joueurs s’incliner au bout du temps additionnel, à Gérone (2-1). Jusque-là, rien d’exceptionnel, ça peut arriver. En revanche, ils ressasseront certainement longtemps les trois penaltys ratés (!) par leur équipe et celui réussi… par Gérone pour prendre les trois points (2-1).

La rencontre avait débuté avec un premier arrêt de Gazzaniga face à Álex Berenguer (28e). À la pause, les deux formations étaient à un but partout, et l’Athletic a obtenu une nouvelle opportunité en seconde période. Iñaki Williams a choisi d’y aller : deuxième parade du portier de Gérone, mais Juan Luis Pulido Santana a fait retirer le penalty car le pied de Gazzaniga n’était plus tout à fait sur la ligne de but – pour quelques millimètres – au moment de la tentative. Bilbao a alors envoyé un troisième tireur : Ander Herrera. L’ancien Parisien n’a pas fait mieux que ses deux autres coéquipiers, et a buté à son tour sur le mur argentin. C’était déjà fou, mais Gérone a été encore plus cruel : les locaux sont parvenus à gratter les trois points en toute fin de rencontre, grâce à Cristhian Stuani, buteur… sur penalty.

On sait ce que vont travailler les joueurs de Bilbao la semaine prochaine à l’entraînement.

