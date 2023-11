Gérone perd la tête de la Liga

Girona 1-1 Athletic Bilbao

Buts : Tsygankov (55e) pour Girona / I.Williams (67e) pour l’Athletic

Le chassé-croisé reprend en Espagne.

En tête de la Liga depuis la 12e journée, après l’avoir été entre la 7e et la 8e, Girona a de nouveau cédé son trône au Real Madrid. La faute à son match nul en clôture de la 14e journée, lundi soir, face à l’Athletic Bilbao venu braquer les Catalans grâce à la légende Inaki Williams. L’ailier basque, auteur de l’égalisation au bout d’un contre en seconde période (1-1, 68e), est ainsi venu mettre fin à la série de cinq victoires consécutives de Girona. Auteur du meilleur début de saison de son histoire, le pensionnaire du City Group a laissé filer deux points pour la première fois depuis deux mois, ce qui permet au Real Madrid, vainqueur ce week-end à Cadix (3-0), de reprendre les commandes à la faveur de sa différence de buts.

Les Gironistes avaient pourtant mis les choses en route en ouvrant le score par l’intermédiaire de l’international ukrainien Viktor Tsygankov, à la tombée au second poteau d’un centre de Savio, au bout d’un récital collectif (1-0, 56e). Stuani avait auparavant manqué deux énormes occasions en première période, chose rare pour la meilleure attaque de Liga. En face, Bilbao n’a jamais baissé la garde, ni les yeux. Et si c’est Inaki Williams qui a égalisé, son frère Nico s’est lui aussi montré remuant pendant toute la soirée. Sans un grand Gazzaniga, Girona aurait d’ailleurs pu laisser filer le nul. Le club catalan prend donc ce point bien volontiers, d’autant qu’il lui permet de laisser l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone à quatre longueurs dans le rétro.

Girona (4-4-1-1): Gazzaniga – Martinez (Couto, 69e), Garcia, Blind, Gutierrez – Herrera (Kebe, 85e), Garcia, Tsygankov (Fernandez, 85e), Savinho – Martin (Torre, 77e) – Stuani (Stuani, 69e) Entraîneur : Michel Sanchez Munoz

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon – De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue – Ruiz De Galarreta (A.Herrera, 81e), Vesga – I.Williams (Are, 90e), Sancet (Gomez, 90e), N.Williams (Berenguer, 81e) – Guruzeta (Raul Garcia, 74e) Entraîneur : Ernesto Valverde

