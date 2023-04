Le Barça et Gérone dos à dos

Barcelone 0-0 Gérone

Coquille vide.

Après s’être fait gifler par le Real Madrid en Coupe du Roi mercredi (0-4), Barcelone a concédé un triste match nul face à Gérone en clôture de la 28e journée de Liga au Camp Nou, lundi soir (0-0). Durant un premier acte soporifique, les hommes de Xavi ont eu mal à se montrer dangereux. Si Gérone a frôlé le contre son camp suite à une passe en retrait hasardeuse de Santiago Bueno (9e), c’est bien Ronald Araujo qui a pensé donner l’avantage aux Blaugrana. Sur un corner côté droit, le défenseur central uruguayen a repris le cuir au premier poteau mais Paulo Gazzaniga a repoussé le ballon in extremis sur sa ligne (37e). Mis à part cette belle occasion et une nouvelle incantation pour le retour de Messi à la 10e minute, les 78,425 spectateurs présents n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans cette première période du derby catalan.

La petite elle à école demain regardez ce que vous lui faites subir… @FCBarcelona https://t.co/pqEY73TIuH pic.twitter.com/gHERq49wwV — Actu Barça FR 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) April 10, 2023

Comme depuis plusieurs rencontres, les absence de Pedri, De Jong et Dembélé ont crevé les yeux. Avec un milieu de terrain emprunté, le Barça n’a pas réussi à mettre un pied devant l’autre au retour des vestiaires. Gérone aurait pu en profiter mais Castellanos, lancé seul en profondeur, a totalement loupé son duel face à Ter Stegen en envoyant le ballon en tribune (54e). En étant un peu plus offensifs et culottés, les Gironistes auraient pu faire un gros coup à cette équipe barcelonaises apathique. Les entrées de Ferran Torres, Franck Kessié et Jordi Alba n’ont rien changé au scénario. Sur un corner, Gavi a claqué un coup de casque mais Gazzaniga a encore été décisif (90e+5). Les hommes de Xavi perdent deux points mais, à dix journées de la fin du championnat, le Real Madrid est relégué à 13 longueurs.

Un match que l’on oubliera vite.

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen – Koundé, Araujo, Garcia, Balde – Roberto (Kessié, 45e), Busquets, Gavi – Raphinha (Alba, 75e), Lewandowski, Fati (Torres, 68e). Entraîneur : Xavi.

Gérone (4-5-1) Gazzaniga – Martinez, Bueno, Lopez, Hernandez – Tsygankov (Riquelme, 71e), Martin, Romeu, Garcia (Garcia, 45e), Villa (Couto, 60e) – Castellanos (Stuani, 60e). Entraîneur : Michel Sanchez.

Pronostic Barcelone Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga